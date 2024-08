This jam is now over. It ran from to . View 11 entries

Bienvenue dans l'aventure Mausritter à la Française.

Les Pâturages Electriques sont nés d'une volonté d'avoir une Map française.

Le thème de cette carte est dans le nom, libre à vous de vous l'approprier.



Ici vous pouvez proposer vos idées d'Hex, de rencontres, de lieux d'aventure, d'objets, etc. Le tout pour former une map que j'assemblerai avec d'autres volontaires (j'espère qu'il y en aura xD).



J'aimerais, même si je ne peux pas vous y obliger, que toutes les créations soient en téléchargement libre, pour que tous puissent en profiter.

Pour vous procurer le jeu en français : https://electric-goat.net/











"Les Pâturages Electriques" est une création communautaire non officielle pour Mausritter et est compatible avec le système de jeu Mausritter.

Mausritter Sword-and-Whiskers Role Playing Game is created by Isaac Williams. Mausritter is copyright Losing Games. Les Pâturages Electriques is an independent event hosted by Bynouz and is not affiliated with Losing Games. It is published under the Mausritter Third Party License.